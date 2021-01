Dobre wiadomości dla seniorów, którzy zapisali się na szczepienie przeciw COVID-19 w zielonogórskim szpitalu. W lecznicy są już szczepionki

W poniedziałek, 25 stycznia, w całej Polsce rozpoczęły się szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób powyżej 80. roku życia. W Zielonej Górze wykonywane są one m.in. w szpitalu tymczasowym . W poniedziałek pisaliśmy o tym, że szczepionki doczekali się tutaj pierwsi seniorzy, choć dawki były jeszcze w drodze. Jak to możliwe?

- Pragniemy uspokoić osoby, które mają zaplanowane u nas terminy szczepień, szczególnie seniorów. Dotarło do nas 1200 dawek [szczepionki] i do końca tygodnia zamierzamy je co do jednej wykorzystać - informuje Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze.

Co ze szczepieniami pracowników szpitala? Osób, którym nie podano jeszcze ani jednej dawki, jest już coraz mniej. Większość czeka na podanie drugiej dawki szczepionki.