Dokładnie dwa lata temu odbyła się 33. Kostrzyńska Dziesiątka. Na 35. trzeba będzie zaczekać rok

To była rekordowa Kostrzyńska Dziesiątka. Rekordowa, bo dobiegło na metę aż 271 zawodników, a do samego biegu zgłosiło się ich aż 310, a więc o dziesięciu więcej niż zakładał limit. Do tego na trasie pojawili się biegacze z czterech państw, w tym Polski, oraz z siedmiu naszych województw.

Wśród mężczyzn najszybciej 10 km pokonał Dmitrij Masiatchenko, który uzyskał czas 31 min i 6 s. Ukrainiec wyprzedził Michała Hulewicza (32 min i 51 s.) i swojego rodaka Juriego Blohodira (33 min i 32 s.). Pośród kobiet najszybciej pobiegła Ukrainka Julia Diatlova (37 min i 55 s), przed Joanną Woźniak (38 min i 26 s) oraz Rozalią Gapską (41 min i 56 s).

Stadion miejski w Kostrzynie nad Odrą

32. Kostrzyńska Dziesiątka