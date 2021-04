Dolina Gęśnika i Wagmostaw w Zielonej Górze toną w... kwiatach. Musisz zobaczyć, jak żonkilowe, tulipanowe pola zmieniają te miejsca

Dolina Gęśnika i Wagmostaw (dawniej Dolina Luizy) stanowią całość, bo łączy je Gęśnik, który przepływa pod ulicą Sulechowską. To ona dzieli te dwa obszary, ale rzeka łączy. Warto więc wybierając się na dłuższy spacer, zobaczyć rozwijającą się zieleń i kwitnące pięknie kwiaty na obu terenach. Zwłaszcza że dziś wyglądają one bardzo atrakcyjnie, a kiedyś rzeczka zamieniła się w ściek.

Dolina Gęśnika i Wagmostaw pełne kwitnących kwiatów

- To miejsce jest piękne o każdej porze ,. Ma swój urok. Co prawda, ten dawny teren też był urokliwy. Mieszkam tu od dawna i widziałam wiele. Dziki, porośnięty teren nie zachęcał jednak do spacerów. Raczej oglądałam go z daleka. Teraz dzięki ścieżkom i drewnianym mostom lepiej się chodzi. Zarówno Dolina Gęśnika jak i Wagmostaw nabrały charakteru parku. I dobrze, bo wokół wyrosło wiele bloków. Ludzie muszą mieć miejsce rekreacji - mówi pani Jolanta z Doliny Zielonej. - Z moimi wnukami często tu przychodzę. Teraz jest fantastycznie za sprawą kwitnących żonkili, tulipanów czy wiśni śliwkowych. Wrażenie robią ich skupiska, przypominają kwiatowe dywany...