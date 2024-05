Dominikana w Lubuskiem? Palma, lazurowa woda i drobny piach... Ludzie już tutaj pływają! OPRAC.: red.

Kąpielisko w Pszczewie już szykuje się do sezonu. Niedawno plaża była sprzątana, pojawiają się pierwsi letnicy, w weekend można zjeść gofra. Zobaczcie zdjęcia aktualne, z 11 maja i te z poprzednich wakacji! Tomasz Rusek Zobacz galerię (30 zdjęć)

Z Dominikaną to, oczywiście, tylko żart, ale naszym zdaniem to jedna z najpiękniejszych plaż w Lubuskiem. I choć może trudno w to uwierzyć, to... ludzie już tutaj pływają. Pływali dziś (11 maja) i pływali... w poprzedni, długi weekend.