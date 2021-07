Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze



Domy na sprzedaż w Lubuskiem do 150 tys. złotych. Niektóre dopiero co wybudowane!

Dom w cenie mieszkania - czy to możliwe? Okazuje się, że tak! Żeby kupić dom z ogródkiem wcale nie trzeba mieć milionów na koncie. Przynajmniej tak właśnie jest w województwie lubuskim! Na stronie otodom.pl znaleźliśmy domy na sprzedaż w Lubuskiem do 150 tys. złotych. Niektóre z nich pochodzą z rynku pierwotnego - dopiero co zostały wybudowane. Zobaczcie najnowsze oferty >>>



Źródło: Dzień Dobry TVN/ x-news