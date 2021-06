Dopłaty bezpośrednie dla rolników za 2021 rok. Powiatowe biura ARiMR czynne dłużej!

Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19 Agencja, aby umawiać się telefonicznie na konkretny termin z biurem powiatowym, które zamierzamy odwiedzić. Ma to w zamyśle pozwolić na uniknięcie kolejek i zadbać o bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i odwiedzających.

Rolnikom, którzy nie mają komputerów lub obawiają się samodzielnego wypełniania wniosku, wsparcia technicznego udzielają pracownicy biur powiatowych Agencji, które w dniach od 14 do 17 czerwca br. będą pracować do godziny 18:00.

Warto podkreślić, że odpowiednie dokumenty dotyczące dofinansowania można składać wyłącznie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. W tym roku ARiMR nie wysyłała i nie przyjmuje dokumentów w formie papierowej. Rolnicy, którzy w 2020 r. składali oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2020 roku w stosunku do roku poprzedniego, muszą złożyć wnioski w formie elektronicznej korzystając z aplikacji eWniosekPlus.

Kto nie zdąży złożyć wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2021 rok do 17 czerwca br., będzie miał obniżone należne mu płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Ostateczny termin na złożenie wniosków upływa 12 lipca br. Do 11 czerwca do Agencji wpłynęło blisko 1,04 mln wniosków o przyznanie dopłat.