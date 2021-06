Dorota Szelągowska, Artur Barciś, Piotr Gąsowski i inne gwiazdy dołączają do pomocy małej Ani z Zielonej Góry. Koniec zbiórki coraz bliżej!

Gwiazdy dołączają do pomocy dla Ani Orłowskiej z Zielonej Góry

Ale to nie koniec pozytywnych niespodzianek. Bo do promocji zbiórki na Anię dołączyły też gwiazdy znane z telewizji, kina czy polskich scen.

- To była ciężka praca wolontariuszy - mówi Ewa Antonowicz, koordynatorka zbiórki na dzielną Anię. - Docierali do menadżerów gwiazd, informowali o projekcie i koncepcji filmu pod hasłem "Uratuj Anię". To Bartek Jędrzejak był natchnieniem dla wolontariuszek. Bo to właśnie on hasło "uratuj Anię" przekazał w nagranym przez siebie filmiku.