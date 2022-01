Dotacje dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu. Skorzystają niepełnosprawni i ich opiekunowie

Dotacje dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Dofinansowania posłużą osobom z niepełnosprawnością

Ośrodek Pomocy Społecznej od lat realizuje zadania usług opiekuńczych, ale istnieje realna potrzeba ich rozwoju. Jest coraz więcej osób starszych, borykających się z problemami zdrowotnymi, coraz więcej osób niepełnosprawnych bądź wymagających wsparcia. To dało nam sygnał, abyśmy szukali środków finansowych na rozwój usług opiekuńczych, zarówno na terenie miasta, jak i całej gminy - mówi Ewelina Niwald-Brzuśnianin, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.

Dotacja na asystentów

Pierwsza z dotacji przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki wynosi 617 tysięcy 814 złotych i przeznaczona jest na asystentów osób z obniżoną sprawnością fizyczną i psychiczną . Jak tłumaczy dyrektor ośrodka, tego rodzaju wsparcie zapobiega wykluczeniu społecznemu i izolacji, poprawia funkcjonowanie, propaguje aktywność społeczną. OPS realizował podobne zadanie już w zeszłym roku jednak w - porównaniu do tegorocznej - okrojonej wersji.

Opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa jest wsparciem nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale również ich opiekunów. Będzie ona realizowana w trybie dziennym i całodobowym. Opieka w trybie dziennym trwa do ośmiu godzin dziennie i odbywa się w miejscu zamieszkania danej osoby. Z kolei przy całodobowej opiece wytchnieniowej osoba niepełnosprawna zostanie zabezpieczona do 14 dni w miejscu skazanym przez ośrodek. Okres ten opiekunowie mogą dowolnie podzielić. - Takiego doświadczenia jeszcze nie było, ale wiemy ze szpitala i oddziałów opiekuńczo-leczniczych, że tego typu wnioski były składane przez opiekunów. Taka potrzeba realnie istnieje na terenie gminy i udało nam się - póki co pilotażowo - zabezpieczyć na ten rok 227 tysięcy - mówi dyrektor.