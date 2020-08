Dramat! Tak wyglądają wnętrza galerii Pod Topolami w centrum Zielonej Góry. Z każdym dniem budynek popada w coraz większą ruinę

W sprawie obiektu wielokrotnie kontaktowaliśmy się z właścicielem obiektu, który kupił tę nieruchomość w 2016 roku. Inwestor zapowiadał, że galeria przejdzie olbrzymią metamorfozę . Planowany remont się opóźnił. Ostatecznie ruszył w 2018 roku . Potem inwestycję wstrzymano. Mijają lata, a budynek powoli zmienia się w ruinę . Wybite okna powodują, że ludzie bez problemu wchodzą do środka. Galeria stała się też miejscem noclegu dla osób bez dachu nad głową.

Co dalej z budynkiem w centrum Zielonej Góry? Miasto skierowało sprawę do sądu

Przypomnijmy, że miasto skierowało do sądu sprawę przeciwko właścicielowi galerii. By wyegzekwować należność za podatek od nieruchomości. Magistrat zapewniał nas też, że teren przy galerii był poddany oględzinom zarówno ze strony straży miejskiej jak i policji. Sprawa została także skierowana przez miasto do Powiatowego Inspektora Budowlanego.