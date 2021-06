Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Dramatyczny wypadek pod Łagowem. Auto wypadło z drogi i roztrzaskało się o drzewo. Z samochodu nic nie zostało

Do wypadku doszło we wtorek 8 czerwca przed godz. 18.00. - do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego wpłynęło zgłoszenie dotyczące wypadku samochodu osobowego na drodze nr 1235F Poźrzadło – Łagów. Do zdarzenia zadysponowane zostały dwa zastępy z JRG Świebodzin, OSP KSRG Jemiołów i OSP Poźrzadło - informuje Straż Pożarna w Świebodzinie.



Na miejscu okazało się, że samochód osobowy uderzył w drzewo. Siła uderzenia musiała być ogromna, co widać po zdjęciach. Z samochodu praktycznie nic nie zostało. Auto jest całkowicie zniszczone. Jak informują strażacy, samochodem podróżowała jedna osoba, której udało się o własnych siłach opuścić pojazd. Pomocy medycznej poszkodowanej osobie udzielili medycy.



- Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz zabezpieczeniu uszkodzonego pojazdu - informują strażacy.



