Dreszczowiec w lidze trampkarzy. Pogoń Świebodzin gra w dziesiątkę, ratuje remis z Lechią II Zielona Góra i pozostaje liderem

To był pojedynek na szczycie II ligi okręgowej trampkarzy. Przed niedzielnym spotkaniem Lechia II zajmowała drugie miejsce w tabeli i traciła dwa punkty do prowadzącej Pogoni. Ewentualne zwycięstwo byłoby na wagę awansu na pozycję lidera. W pierwszym w tym sezonie meczu obu drużyn Pogoń pokonała u siebie Lechię II 2:1 .

Ale to goście ze Świebodzina objęli prowadzenie. Po mądrym przerzuceniu akcji dwoma podaniami z lewej strony boiska na prawą przed szansą stanął Wojciech Myszkowski , obiegł bramkarza i strzałem z ostrego kąta umieścił piłkę w siatce. Lechia II nie potrzebowała dużo czasu, by wyrównać. Po świetnym podaniu w pole karne do piłki dopadł Mikołaj Handzewniak i nie zmarnował okazji.

Do przerwy był remis i zanosiło się na spore emocje w drugiej połowie. Tak też było. Przy stanie 1:1 gospodarze nie wykorzystali rzutu karnego - Dawid Cwojdziński uderzył obok prawego słupka. Ale co się odwlecze... W pole karne gości wjechał Dawid Dębski i choć trochę się pogubił, uderzeniem z prawej strony zdołał zdobyć gola .

Pogoń bardzo chciała wyrównać, ale atakowała chaotycznie i grała coraz bardziej nerwowo. Efektem była czerwona kartka dla Patryka Pałgana.

Wydawało się, że nic już nie odbierze Lechii II zasłużonego zwycięstwa. Tymczasem w końcówce spotkania sędzia odgwizdał faul w bocznym sektorze boiska, kilka metrów od narożnika pola karnego miejscowych. Z rzutu wolnego przymierzył Łukasz Rosiński i... piłka ugrzęzła w siatce.

Mateusz Reus: Bezsensowny faul i tracimy bramkę

Z punktu widzenia gospodarzy w ostatnich minutach stało się coś, co nie miało prawa się wydarzyć. - Zgadza się - potwierdził Mateusz Reus, trener Lechii II. - Bezsensowny faul. Zawodnik jest tyłem do grania, my go faulujemy, niestety, tracimy bramkę...

13 czerwca 2021. Lechia II Zielona Góra - Pogoń Świebodzin 2:2 (1:1) Szymon Kozica

Kolejnym mankamentem w grze miejscowych było to, że nie wykorzystali wielu okazji, pomijając już nawet ten zmarnowany rzut karny. - To się zdarza praktycznie co mecz. Mamy problem z wykorzystywaniem prostych sytuacji - przyznaje trener Reus. - Pracujemy nad tym, ale tak jak widać: mnóstwo sytuacji niestrzelonych...