Drobny wydawałoby się pożar… tapczanu w Trzebiszewie, mógł zakończyć się fatalnie. Mieszkanie do remontu, a właścicielka zasłabła

NOWE Karol Linetty po meczu ze Słowacją: Ten wieczór jest dla nas bardzo gorzki

Euro 2020. Reprezentacja Polski znów spaliła się na dużym turnieju i w pierwszym meczu europejskiego czempionatu poniosła porażkę, na którą nie mogła sobie pozwolić. Mecz nie obfitował w wiele ciekawych akcji, za to nie brakowało błędów naszych zawodników. Jedynym pozytywem było trafienie Karola Linettego. Co miał do powiedzenia na gorąco po meczu?