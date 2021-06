Droga między Dąbiem a Kosierzem znów się "topi" przez upały. Pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich próbują uporać się z "pocącą się" drogą

- W celu zminimalizowania problemów na odc. drogi woj. nr 288 Dąbie – Kosierz, związanych z występowaniem bardzo wysokich temperatur, 18 czerwca przystąpiono do prac mających na celu likwidację „pocenia się” nawierzchni - informuje dyrektor ZDW, Paweł Tonder. - Prace polegają na rozsypaniu grysu oraz piasku. Jest to jedyna skuteczna metoda możliwa do wykonania w krótkim czasie.