Drogę krajową nr 22 między Kostrzynem a Słońskiem czeka duży remont. Warunkiem jest wycinka drzew

Remont drogi krajowej nr 22 między Kostrzynem a Słońskiem to zakrojona na dużą skalę inwestycja i część większego planu, obejmującego modernizację całej DK 22. Między Kostrzynem a Słońskiem zaplanowano poszerzenie dotychczasowej jezdni i wzmocnienie drogi. Ma wytrzymać nacisk 11,5 tony na oś pojazdu . Dodatkowo ma powstać wyczekiwana od lat ścieżka rowerowa, łącząca Kostrzyn i Słońsk. Przebiegać będzie po dawnym nasypie kolejowym. – Inwestycja jest na początkowym etapie przygotowania, a opracowanie szczegółów nastąpi na etapie późniejszym, czyli podczas projektowania. Przygotowania do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej dla tego zadania chcemy rozpocząć jeszcze w bieżącym roku – mówi Anna Jakubowska z zielonogórskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Nikt przy zdrowych zmysłach nie lubi bezzasadnego wycinania drzew. Ale na tym odcinku drzewa są przyczyną zbyt wielu ludzkich nieszczęść. W kolejnych latach w Kostrzynie powstanie nowy most na Odrze, to oznacza jeszcze większy ruch ciężarówek i pojazdów osobowych po tej drodze, między Kostrzynem a Słońskiem. Nie wyobrażam sobie, żeby te wszystkie pojazdy jeździły dotychczasową drogą. Potrzebny jest remont, który wiąże się z wycinką drzew – mówi Andrzej Kunt, burmistrz Kostrzyna nad Odrą.

Podobnego zdania jest wójt sąsiedniego Słońska. – Przebudowa drogi nr 22 to powinien być teraz dla nas wszystkich priorytet. Widzimy, ile wypadków na miejsce na tym odcinku. Niedawno zginął tu sportowiec. Samochód, którym jechał, uderzył w drzewo. GDDKiA chce przejąć od nas tereny, przebudować drogę i wybudować ścieżkę rowerową, o którą mieszkańcy zabiegają od lat. Co więcej, w sąsiedztwie ścieżki rowerowej będzie miejsce na nowe nasadzenia. Jeśli wycinka drzew wstrzyma te plany, to zostaniemy z ruchliwą, niebezpieczną drogą i kolejnymi ołtarzykami i krzyżami na drzewach – mówi Janusz Krzyśków, wójt Słońska.

Ekolodzy i przyrodnicy są przeciw

Wycince ostro sprzeciwiają się ekolodzy i miłośnicy przyrody. Ich zdaniem są inne metody na zapewnienie bezpieczeństwa na tej drodze. Wymienia się tu np. zamontowanie odcinkowego pomiaru prędkości. – To piękna aleja, której degradacja trwa, odkąd drogowcy zaczęli korzystać z podnośników w celu przycinania gałęzi. Cięto tu całe konary, przez co drzewa zaczęły chorować, atakowane m. in. przez grzyby. Skutek jest taki, że teraz wiele z nich faktycznie nadaje się do wycinki. Ale na pewno nie blisko 600 – mówi Jacek Engel z Towarzystwa Przyjaciół Słońska Unitis Viribus. Dodaje, że drzewa przy drodze krajowej nr 22 dają schronienie tysiącom zwierząt, dają cień, chronią drogę przed podmuchami wiatru. Dodatkowo droga przebiega przez obszar Natura 2000 oraz w sąsiedztwie Parku Narodowego „Ujście Warty”.