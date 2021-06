Drogowa ofensywa w Gorzowie. Jest wykonawca remontu ulicy Kombatantów. Są też chętni na budowę nowego odcinka Spichrzowej

Droga dziurawa jak szwajcarski ser

Jazda po dziurawej, nierównej i połatanej ulicy Kombatantów w Gorzowie to dla kierowców prawdziwa... droga przez mękę. W fatalnym stanie jest od lat, ale w końcu doczeka się przebudowy. Miasto wybrało właśnie wykonawcę pierwszego etapu inwestycji. Odnowieniem zniszczonego - blisko półkilometrowego - odcinka od galerii handlowej do skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej i Grota-Roweckiego zajmie się firma Eurovia Polska, która wykona to zadanie za nieco ponad milion złotych. Pierwsze prace mają się rozpocząć jeszcze pod koniec tego miesiąca.