Drogowy pirat gnał na złamanie karku koło Sulechowa. Policjanci nie mieli litości

Kosztowna brawura

Nadmierna prędkość jest wciąż jednym z głównych czynników wpływających na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i najczęstszą przyczyną wypadków. Zbyt ciężka noga kierowcy i brawura, to połączenie, które może mieć tragiczne skutki, zwłaszcza gdy do takiego zachowania dochodzi w obszarze zabudowanym. Taka sytuacja miała miejsce w miniony wtorek w okolicach Sulechowa. Kierujący volkswagenem passatem jechał z prędkością 114 kilometrów na godzinę w terenie zabudowany, popełniając przy okazji jeszcze kilka innych wykroczeń drogowych - między innymi wyprzedzał na podwójnej linii ciągłej. Szybko zatrzymali

go zielonogórscy policjanci ruchu drogowego działający w specjalnej grupie SPEED. I nie byli wyrozumiali.