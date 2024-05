Druga edycja Kulturalnej Wymiany Książek i Roślin zakończona sukcesem. Czekało ponad 400 zielonych okazów i dwa regały lektur. Zobacz!

Kulturalna Wymiana trwała niemal cały dzień. To już druga edycja Miłośnicy kwiatów i literatury mieli okazję do spotkania, dzielenia się literackimi inspiracjami oraz wskazówkami dotyczącymi pielęgnacji zieleni. Takie akcje to także możliwość zrobienia czegoś dobrego dla naszej planety, wymiana promuje bowiem ideę recyklingu, zero waste oraz dzielenia się zasobami.

Zobacz, jak wygląda wydarzenie!