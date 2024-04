Druga tura w Brodach, Jasieniu i Żarach. Już w niedzielę mieszkańcy Żar oraz dwóch gmin w powiecie żarskim wybiorą włodarzy

Druga tura wyborów samorządowych już w niedzielę 21 kwietnia. Wyborcy znowu ruszą do urn i będą mogli oddać głos między godziną 7.00 a 21.00. Cisza wyborcza rozpocznie się z piątku na sobotę o północy i potrwa do zakończenia głosowania. W powiecie żarskim włodarzy nie wybrano w pierwszej turze w dwóch gminach - Brodach i Jasieniu oraz w Żarach. W każdym z trzech przypadków to starcie kandydatki i kandydata.