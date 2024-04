Druga tura wyborów w Żarach. Edyta Gajda i Patryk Faliński walczą o stanowisko burmistrza. Mieszkańcy zdecydują już w najbliższą niedzielę

Edyta Gajda

Edyta Gajda – kandydatka na burmistrza Żar KWW Wspólne Żary. Ma 46 lat, mieszka w Żarach, a dokładniej Kunicach. Prowadzi własną firmę w branży nieruchomości. W wyborach samorządowych 7 kwietnia startowała kolejny raz do rady miejskiej i zdobyła 403 głosów. Jej program wyborczy zakłada wprowadzenie Żarskiej Karty Mieszkańca, stworzenie Centrum Wspierania inicjatyw Społecznych, Rady Młodzieżowej Miasta, współpracę z organizacjami pozarządowymi, konsultacje społeczne na etapie projektowania, kampanie informacyjne dotyczące działalności UM, wyrównanie szans społecznych, dostęp do informacji publicznej, Budżet Obywatelski poszerzony o projekty miękkie i Zielony Budżet Obywatelski.

Patryk Faliński

Patryk Faliński ma 50 lat, mieszka w Żarach. Od 2010 roku jest wiceburmistrzem do spraw technicznych. Startuje z komitetu Dobre Miasto - Lepszy Powiat. Niestety, mimo licznych prób, nie udało nam się porozmawiać z kandydatem. W jego programie wyborczym czytamy o priorytetach takich jak gospodarka, P. Faliński obiecuje stworzenie inkubatora przedsiębiorczości w strefie przemysłowej, czy udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych. Ma być więcej zieleni, nowe tereny pod budownictwo jednorodzinne, naprawę dróg osiedlowych. Obecny wiceburmistrz obiecuje między innymi: więcej zieleni, ożywienie centrum miasta, zwiększenie dotacji na sport do 2 milionów złotych, budowę DPS, więcej nauki języków obcych w szkołach, wprowadzenie karty mieszkańca, budowę nowych ścieżek rowerowych, usprawnienia w komunikacji miejskiej, współpracę z powiatem i okolicznymi gminami.

Czy Rafał Szymczak i Radosław Pogorzelec przekazują swoje poparcie wybranemu kandydatowi? R. Pogorzelec odmówił komentarza. Z kolei R. Szymczak komentuje: - Pierwsza tura pokazała wyraźnie, że mieszkańcy Żar chcą zmiany - ogromna większość żaran nie zagłosowała za rządzącym od lat układem. Ja stanąłem do wyborów pod hasłem walki z dotychczasowym układem. I dziś także nie mam żadnego układu. Nie namawiam do głosowania na kogokolwiek, ale niech mieszkańcy zdecydują, czy chcą trwania tego, co mamy teraz, czy opowiadają się za zmianą. Ale to pytanie retoryczne, patrząc na wyniki pierwszej tury.

Czytaj też: