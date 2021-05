Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów. W Gorzowie młodzieżowcy Falubazu lepsi od kolegów ze Stali

Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra w drodze do Kazania, a tam strzelanina i wiele ofiar śmiertelnych

Zespół koszykarzy Enei Zastalu BC Zielona Góra jest pierwszą polską drużyną, która zagra w play off silnej ligi VTB. Podopieczni trenera Žana Tabaka w środę 12 maja powinni rozpocząć rywalizację o awans do ćwierćfinału rozgrywek. Ich rywalem będzie piekielnie mocna ekipa – Unics Kazań. Istniało podejrzenie, że mecz może zostać odwołany z uwagi na strzelaninę, do jakiej doszło we wtorek (11 maja) w jednej ze szkół w Kazaniu. Zginęło dziewięć osób.