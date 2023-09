Drzewka Młodych Żaran. Rodzice maluchow z Żar mają jeszcze kilka dni na zgłoszenie swoich dzieci do akcji

Młode Drzewka Żaran to już kolejna edycja akcji, która wśród rodziców cieszy się powodzeniem. Bo nowych drzew w mieście nigdy nie jest za mało. Jeśli jesteś z Żar i masz dziecko urodzone po 1 stycznia 2022 masz jeszcze kilka dni, zgłosić je do tej wyjątkowej akcji. Zgłoszenia są przyjmowane przez Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji, szczegółowe informacje pod nr tel. 68 470 28 70. Wiadomo, że do posadzenia będzie trzydzieści drzewek, w różnych częściach Żar.