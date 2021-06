Dużo nie brakowało, ale... Bartosz Zmarzlik ze Stali Gorzów trzeci w PGE Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostwach Ekstraligi

– To takie małe Grand Prix – mówili co niektórzy, ale jeszcze przed zawodami dowiedzieliśmy się, że jeden z jej uczestników, to jest Maciej Janowski decyzją lekarza nie był zdolny do jazdy. „Zawodnik uległ wypadkowi 17 czerwca podczas meczu ligi szwedzkiej. Dziś przyjechał na zawody do Torunia i został poddany badaniom, które przeprowadził lekarz zawodów. Ten orzekł niezdolność do startu Macieja Janowskiego w dniu 18 czerwca. Tym samym zawodnika Betard Sparty Wrocław podczas PGE IMME im. Zenona Plecha zastępować będzie Krzysztof Lewandowski (eWinner Apator Toruń)" – napisano w komunikacie.

W każdym razie przed wspomnianym półfinałem na prowadzeniu był Zmarzlik, a Dudek miał dwa punkty straty do dziesiątki i o jeden więcej od Jasińskiego. I to właśnie dzięki gorzowianinowi byliśmy świadkami najciekawszego biegu. W czternastym indywidualny mistrz świata do ostatnich centymetrów toczył bój z Jackiem Holderem z Apatora i sędzia Krzysztof Meyze dopiero po długim czasie postawił trójkę przy nazwisku „F-16”.

Ta gonitwa kończyła drugą serię i gdyby nie defekt „Duzersa” w pierwszym swoim ściganiu, to lider „Mysz” byłby na prowadzeniu w klasyfikacji wraz z Jakubem Miśkowiakiem z Włókniarza. A tak, to był poza czołówką. Z drugiej strony, do półfinałów można było awansować też z dziesiątego miejsca. Dwie pierwsze pozycje dawały bezpośrednie wejście do finału.

Finalnie to on wywalczył sobie jako jedyny z Lubuszan pierwszą dziesiątkę. Ba, automatycznie trafił do finału. A w nim powiedzieć, że był blisko zwycięstwa, to mało powiedzieć. Zmarzlik prowadził w ostatnim biegu, ale na drugim łuku pierwszego okrążenia Pedersen wjechał w Kołodzieja i mimo że ten nie upadł, to Meyze przerwał wyścig i wykluczył Duńczyka. I w powtórce lider żółto-niebieskich dał się zamknąć na dojeździe do pierwszego łuku Kołodzieja, następnie wyprzedził go Jason Doyle i z wygraną, choć się witał, to musiał się pożegnać. Podobnie zresztą jak Kołodziej. Zawodnik "Byków" popełnił prosty błąd i jego klubowy kolega na początku czwartego kółka to wykorzystał.