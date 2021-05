Duży pożar tartaku pod Skwierzyną. – To już trzeci, albo czwarty raz gasimy ogień w tym miejscu – mówi prezes skwierzyńskich strażaków

Włącz EKOmyślenie i weź udział w naszym konkursie!

O ekologii mówi się coraz więcej. I słusznie! Bycie eko to naprawdę ważna sprawa! Z pewnością temat troski o środowisko poruszacie w swoich domach. Uczycie swoje pociechy tego, co robić, i jak działać, by zadbać o ekologię. Teraz macie okazję się wykazać: stwórzcie ekologiczny projekt i weźcie udział w naszym konkursie.