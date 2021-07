Dwa dni i dwa ciekawe wydarzenia w Bibliotece Norwida w Zielonej Górze. W środę wernisaż, w czwartek spotkanie "Z książką na leżaku"

W środę, 14 lipca, o godz. 17.00 w Galerii Biblioteki (gmach główny WiMBP przy alei Wojska Polskiego 9) zaplanowano wernisaż Pawła Janczaruka, artysty fotografa, członka Związku Polskich Artystów Fotografików.

Mieszkańcy będą mogli zobaczyć jego fotografie na wystawie: „Na wschodzie bez zmian”.

- Ekspozycja dotyka problemu konfliktu zbrojnego na Ukrainie, a prace nad nią autor rozpoczął już w 2015 roku - informuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze. - „Na wschodzie bez zmian” to wystawa, na którą składają się prace w trzech odsłonach, zrealizowana w trzech różnych technikach i formatach. Do wykonania zdjęć artysta użył figurek żołnierzyków z dzieciństwa.

W pierwszej części możemy zobaczyć prace, do których autor specjalnie użył płótna flagowego, na nim zaś zostały dwustronnie wydrukowane zdjęcia. Obraz został namalowany światłem słonecznym w okrągłej camera obscura przez 30 dni. Dodatkowo zostały one zawieszone w przestrzeni. Oprócz tego zobaczymy też dzieła wykonane z użyciem płaskiej camery obscura, w mniejszym formacie. Zaś trzecia część to portretowe zdjęcia cyfrowe żołnierzyków, przeniesione na szkło metodą sitodruku i poddane wytrawieniu.