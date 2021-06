Dwa włamania jednej nocy na terenie gminy Świebodzin. Sprawca został zatrzymany. Niedawno wyszedł z więzienia

22-letni mieszkaniec gminy Sulechów, przed około 3 tygodniami opuścił zakład karny, gdzie przebywał w związku z kradzieżami i włamaniami, których dokonał w przeszłości.

W piątek (4 czerwca) zapomniał już najwyraźniej o czasie spędzonym za kratami i postanowił powrócić do „zawodu”. Jest podejrzewany o dokonanie dwóch włamań - przyznaje młodszy aspirant Marcin Ruciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie.

Dwa włamania jednej nocy i duże straty

W nocy z piątku na sobotę (4/5 czerwca) doszło do włamania do jednej ze świetlic wiejskich w gminie Świebodzin oraz do pomieszczeń biurowych prywatnej firmy. Sprawca w obu przypadkach dostał się przez okna, które uszkadzał. Oprócz różnych przedmiotów użytku codziennego, w pomieszczeniach biurowych ukradł blisko 11 tysięcy złotych. Dzięki wytężonej pracy policjantów ze Świebodzina został błyskawicznie wytypowany podejrzewany o ten czyn mężczyzna. Jest on bardzo dobrze znany lokalnym policjantom.