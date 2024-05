Dwa zwycięstwa gwardzistów na trudnych zawodach w Pilźnie

Na czeskich strzelnicach odbyły się tradycyjne zawody „52 Grand Prix Liberation of Plzen”. – Jest to impreza, która odbywa się w terminie zbliżonym do Dnia Zwycięstwa, a obsada zawodów zawsze jest okazała – tłumaczy Jerzy Zarzycki, trener strzelców Gwardii Zielona Góra. - W tym roku na starcie stanęli reprezentanci około 30 krajów, poziom był bardzo wysoki.