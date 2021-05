Dwie piękne dziewczyny z Krosna Odrzańskiego walczą o tytuł Miss Dolnego Śląska. Olga Statkiewicz i Aleksandra Paliwoda zostaną modelkami?

- Na bieżąco udostępniam wszystkie informacje o konkursie na swoim koncie na Instagramie: https://www.instagram.com/olgastatek/ - dodaje Olga. - Zachęcam do odwiedzenia mojego profilu, na pewno będzie można mnie wesprzeć oglądając moje starania o koronę.

Druga kandydatka na Miss Dolnego Śląska, pochodząca z Krosna Odrzańskiego również przeprowadziła się do Wrocławia. To Aleksandra Paliwoda, 21-latka (173 cm wzrostu). Studiuje psychologię oraz pracuje dorywczo. Jak trafiła do konkursu?

- Od kiedy przeprowadziłam się do Wrocławia, to co jakiś czas słyszałam od nowo poznanych ludzi, że powinnam wziąć udział w konkursie piękności - opowiada Aleksandra. - Były to dla mnie bardzo miłe słowa, ale nie brałam tego na poważnie. Mijały kolejne miesiące, a ten temat powracał, np. gdy koleżanka mnie do tego namawiała. Pewnego dnia zobaczyłam wiadomość na moim profilu na Instagramie od profilu Miss Dolnego Śląska zachęcającą do udziału w konkursie. Uznałam, że to znak i postanowiłam spróbować swoich sił.