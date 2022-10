Dwóch Polaków na podium Grand Prix? Zmarzlik już pewny, walczy jeszcze Dudek

Toruńska runda Grand Prix od lat kończy doroczny cykl wyłaniający medalistów indywidualnych mistrzostw świata. Nie inaczej będzie w sobotni wieczór 1 października. Tym razem będzie to runda inna niż zwykle. Dlaczego? Zdobywcę złotego medalu znamy już od dwóch tygodni. Bartosz Zmarzlik trzeci złoty krążek w karierze zapewnił sobie bowiem w przedostatnim turnieju w szwedzkiej Malilli. Do Torunia przyjedzie zatem na luzie, bo wie, że po zakończonych zawodach będzie znów mógł usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego.

Będą trzy zwycięstwa z rzędu?

Nie jest wykluczone, że kapitan Stali Gorzów usłyszy go w sobotę na podium nawet dwukrotnie. Od momentu, gdy Zmarzlik ogłosił, że odchodzi do Motoru Lublin, wydaje się jechać jeszcze skuteczniej niż wcześniej, wygrał dwa ostatnie turnieje GP (w Danii i Szwecji). Śmiało można więc liczyć na to, że wyrówna swój rekord trzech zwycięstw w trzech kolejnych turniejach GP z rzędu.