Dzień Europy to święto nas wszystkich. W Unii Europejskiej jesteśmy już od 17 lat! Rozmowa z Marcinem Jabłońskim

Przy okazji zbliżającego się Dnia Europy, nazywanego także Dniem Unii Europejskiej, zaprosiliśmy do rozmowy Marcina Jabłońskiego, który powiedział nam nie tylko o tym, jak ważne dla nas wszystkich było przystąpienie do Unii Europejskiej, ale przekazał nam też skalę unijnego wsparcia płynącego do naszego kraju, a także do województwa lubuskiego.

Jak mówi M. Jabłoński, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, obecnie korzystamy z otwartych granic, swobody przemieszczania się, możliwości podejmowania pracy, czy też nauki za granicą, co kiedyś było nie do pomyślenia. Ale korzystamy też finansowo: Unia jako wspólnota wspiera rozwój gospodarczy swoich państw członkowskich.

Lubuskie korzysta z unijnych środków