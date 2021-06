Dziś Dzień Otwarty w Uniwersyteckim LO. Lekcji o 8.00 nie będzie, bo uczniowie muszą się wyspać

To jedyna tego typu placówka w województwie lubuskim. Jej patronem jest Uniwersytet Zielonogórski. Dziś, 9 czerwca, w godzinach od 16.00 - do 18.00, Dzień Drzwi Otwartych. Okazja, by wiele się na temat funkcjonowania ULO dowiedzieć...

Trzy akademiki do modernizacji, nowy parking. Co zyskają studenci UZ?

Zainteresowani pytają, gdzie odbywać się będą zajęcia. Bo siedzibą ULO mają być uniwersyteckie budynki w Sulechowie. Czy więc tylko tam będą prowadzone lekcje? Dzięki współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim uczniowie będą mieli dostęp do całej zielonogórskiej bazy dydaktycznej i sportowej. Plan jest taki: zajęcia w nowoczesnych laboratoriach fizyki czy biologii w kampusie przy ul. Podgórnej w Zielonej Górze, lekcje wf w profesjonalnej siłowni UZ albo w hali sportowej przy ul. Prostej 39 w Zielonej Górze. Młodzież będzie też mogła uczestniczyć w wykładach prowadzonych dla studentów np. o problemach globalnego ocieplenia czy nowoczesnych technologiach. Spotkania będą się też odbywać w Lubuskim Teatrze. ULO chce pracować w ten sposób, by część dni tygodnia uczniowie spędzali w Sulechowie, część w Zielonej Górze. Zobacz wyjątkową inaugurację roku akademickiego na Uniwersytecie Zielonogórskim:

Uczniowie się wyśpią i nie będą zmęczeni na lekcjach

Wiadomością, która ucieszy uczniów, na pewno jest ta, że lekcje nie będą się rozpoczynać - jak w innych szkołach - o godzinie 8.00.

Jak informuje ULO - wg Paula Kelley’a ze Sleep and Circadian Neuroscience Institute na Uniwersytecie w Oxfordzie młodzież cierpi z powodu niewystarczającej ilości snu, co wiąże się z obowiązkiem wczesnego wstawania do szkoły. Lekcje dla młodzieży nie powinny rozpoczynać się o godzinie 8.00. To zbyt wcześnie. Jest to nie tylko nieefektywne, a nawet niezdrowe, więc zajęcia w ULO nie będą się rozpoczynać przed godziną 9.00.

Zobacz Mistrzostwa Polski Studentów Medycyny w Szyciu Chirurgicznym na UZ: