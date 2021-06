Dziś w GL dodatek o Euro 2020. Jest tam wszystko to, co powinieneś wiedzieć o mistrzostwach Europy!

Co znajdziecie w tym 32-stronnicowym dodatku sportowym? Przede wszystkim dwie strony terminarzu i drabinką turniejową, jak również opis wszystkich drużyn grających w finałach. Z naszej wkładki dowiecie się, który z piłkarzy został powołany na ME, ile ma lat, z jakim będzie występował numerem na koszulce, ile razy był reprezentantem swojego kraju i i ile zdobył dla niego bramek, jakich broni barw klubowych czy też na ile jest wyceniany. A więc wszystko to, czego potrzebuje fan futbolu.

Ale to nie koniec! Traficie też na opis danego państwa, osiągane sukcesy przez tamtejszy związek czy ciekawostki związane z konkretnym krajem. Nie zabraknie też naszych typów oraz bukmacherów.

Co jeszcze? Pokażemy, na jakich stadionach będą grać za-wodnicy czy napiszemy, która z telewizji będzie transmitować finały. Ale najwięcej stron poświęciliśmy oczywiście naszej kadrze. Będą wywiady ze Zbigniewem Bońkiem, Grzegorzem Lato i Robertem Lewandowskim, sylwetka też Pauolo Sousy i byłych selekcjonerów oraz poszczególnych naszych piłkarzy. W tym tych graczy, którzy są z naszego województwa.