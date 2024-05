Egzamin ósmoklasisty rozpoczęty! W tym roku pisze go mało uczniów. Dlaczego? W SP-10 w Zielonej Górze dobre nastroje

Wtorek, 14 maja to pierwszy dzień tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Przystępuje do niego prawie 215 tys. uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz blisko 12 tys. uczniów, będących obywatelami Ukrainy. Towarzyszyliśmy uczniom Szkoły Podstawowej nr 10 w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze.

Ewa Rokicka – Gaweł, mama ósmoklasistki z Zielonej Góry, nie kryje zdenerwowania. - Sama nie wiem, dlaczego tak się denerwuję. Chyba dlatego, że przypomniała mi się moja matura – mówi. - Chciałabym, żeby córka uzyskała jak najlepszy wynik na egzaminie i dostała się do wymarzonego ogólniaka. Chociaż wszyscy mnie uspokajają, że w tym roku nie ma się co martwić o nabór do LO, bo przecież obecny rocznik to niewiele klas. Faktycznie w ubiegłym roku egzamin ósmoklasisty zdawało dwa razy więcej, bo ponad 510 tys. uczniów, niż w tym roku. Dlaczego? To efekt reformy oświaty, czyli likwidacji gimnazjów i powrotu do ośmioletniej szkoły podstawowej. Stąd rok temu uczniom trudniej było się dostać do wybranych przez siebie szkół.

Egzamin ósmoklasisty w SP-10 w Zielonej Górze

- W tym roku zdaje u nas egzamin ósmoklasisty 30 uczniów, w ubiegłym roku przystąpiło do niego 150 uczniów – mówi Anna Hamrol, wicedyrektor SP-10 w Zielonej Górze– Nasi uczniowie zdają w trzech salach, ponieważ mają to rozwiązania trzy różne arkusze (uczniowie z orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznych mają różne dostosowania np. wydłużony czas – przyp. Red.). Taka kameralna atmosfera sprzyja pisaniu egzaminu. Są mniejsze sale, wszyscy uczniowie się znają, są przygotowani, pisali dwa egzaminy próbne. Myślę więc, że nie będą mieli problemu z arkuszami.

Uczniowie SP-10 w Zielonej Górze podkreślali, że są w dobrych nastrojach i zbytnio się nie stresują. Uważają, że pracowali przez te wszystkie lata na to, by dobrze wypaść na egzaminach. Dużo czasu na przygotowanie ich do pisemnych zmagań poświęcili nauczyciele.

- Naprawdę dużo wynosiliśmy z tych zajęć. Czujemy się pewnie. Tak średnio przez tydzień przed egzaminem poświęciliśmy na powtórki – mówili ósmoklasiści. Pozostali uczniowie SP-10 w Zielonej Górze, jak i innych szkół w mieście, mają w czasie egzaminów wolne.

Trzeba przystąpić do egzaminu ósmoklasisty

Przypomnijmy, że wynik egzaminu ósmoklasisty jest ważny podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Uczniowie we wtorek zdają pisemny egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut, w środę, 15 maja, matematykę (mają 100 minut na rozwiązanie zadań), a w czwartek – język obcy nowożytny (czas trwania egzaminu to 90 minut). Największa grupa ósmoklasistów (97,7 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 1,9 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,4 proc. ósmoklasistów.

Do egzaminu ósmoklasisty trzeba podejść, bo jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Natomiast nie można go nie zdać!

Uczniowie, którzy z przyczyn losowych, po ich udokumentowaniu (na przykład zaświadczeniem lekarskim), nie będą mogli przystąpić do egzaminu w terminie głównym, napiszą go w terminie dodatkowym (11, 12, 13 czerwca). Absolwenci szkół podstawowych poznają swoje wyniki i otrzymają zaświadczenia o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty 3 lipca. Dotyczy to zarówno tych, którzy przystąpią do egzaminu w terminie głównym, jak i dodatkowym.

