Elżbieta Rafalska: Nie wyobrażam sobie PiS bez Jarosława Kaczyńskiego

Zaskoczenie nie było, Jarosław Kaczyński wybrany prezesem PiS na kolejną kadencję…

Wybór oczywisty, ale to oczywiście wybór, w którym „kropkę nad i” stawia komunikat komisji, która policzyła głosy. Wynik jest imponujący, co pokazuje nieprawdopodobnie wysokie poparcie dla prezesa. Jest politykiem, który zostawia w tyle innych liderów, nie tylko w Prawie i Sprawiedliwości, którzy często swoją wygraną muszą czasami wydzierać z gardła. Mamy sytuację oczywistą.

Prezes zapowiedział, że to jego ostatnia kadencja.

Nie do końca wierzę w te zapowiedzi (śmiech). Prezes jest teraz podwójnie obciążony, prowadzi partię i jest wicepremierem w trudnym czasie różnych zagrożeń. Ma prawo odczuwać pewne zmęczenie. Tak do końca nie uważam tego za decyzję ostateczną. Nie wyobrażam sobie Prawa i Sprawiedliwości bez Jarosława Kaczyńskiego. Mówię to wprost, otwarcie.

Jarosław Kaczyński sporo mówił o programie Polski Ład i jego przełomowym znaczeniu.

To prorozwojowy program, który jest niesprawiedliwie atakowany. Tymczasem jest to szansa olbrzymiego skoku w przyszłość. Program wymaga jeszcze rozwiązań ustawowych i jasnego komunikowania korzyści. To musi być związane z aktywnością naszych struktur i potrzebie skoncentrowania na tym działaniu.