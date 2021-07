Enea Zastal BC Zielona Góra wzmacnia się przed sezonem 2021/2022. Do klubu wraca Jarosław Zyskowski. Podpisał dwuletni kontrakt

W maju 2020 roku Jarosław Zyskowski przeniósł się z Zastalu do niemieckiego zespołu SC Rasta Vechta, a stamtąd dwa miesiące później do hiszpańskiej ekipy RETAbet Bilbao Basket. Po roku z okładem wraca do Zielonej Góry . Przypomnijmy, że "Zyzio" głosami dziennikarzy został wybrany MVP sezonu 2019/2020. Teraz związał się z Zastalem dwuletnim kontraktem.

- Odbyłem parę rozmów z trenerem Oliverem Vidinem i mogę to odebrać tak, że na pewno będę dosyć ważną postacią w zespole - przyznał Jarosław Zyskowski na poniedziałkowej (12 lipca) konferencji prasowej w siedzibie firmy Contact w Zielonej Górze. - O szczegółach jeszcze nie rozmawialiśmy, ale jeżeli trener dzwoni do zawodnika kilka razy w ciągu dziesięciu dni czy dwóch tygodni, to wiadomo, że bardzo mu na nim zależy. To była też jedna z przyczyn, dlaczego tutaj postanowiłem podpisać kontrakt.