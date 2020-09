Energa Basket Liga. Nie mogło być zbyt łatwo. Stelmet roztrwonił ogromną przewagę, ale i tak pewnie wygrał z Legią Warszawa 98:83

Zarówno Stelmet, jak i Legia znakomicie zainaugurowały sezon. Podopieczni trenera Zana Tabaka ograli Trefl Sopot 76:71 i WKS Śląsk Wrocław 78:58. Klub z Warszawy pokonał we własnej hali HydroTruck Radom 79:57 i MKS Dąbrowa Górnicza 93:70. Pewne było to, że po tym meczu któraś z drużyn straci miano niepokonanej.

W pierwszych dziesięciu minutach spotkania Stelmet trafił pięć z siedmiu rzutów zza linii 6.75 m. Legioniści swoją pierwszą "trójkę" zdobyli dopiero w ostatnich sekundach kwarty, a wcześniej spudłowali sześć rzutów. Dzięki temu elementowi gry zielonogórzanie wyraźnie prowadzili z przeciwnikiem. Przez prawie trzy minuty drugiej kwarty żaden z zespołów nie trafił do kosza. Dopiero Groselle zrobił to, przy okazji wykonując efektowny wsad. Jednak obie drużyny nieco zatraciły skuteczność. W cztery minuty zdobyły łącznie... cztery punkty. Po każdej decyzji sędziów mocno protestował trener rywali. Na parkiecie sporo się działo. Michał Sokołowski został ukarany przewinieniem niesportowym po przewinieniu na Cecilu Williamsie. W końcówce drugiej kwarty na parkiecie pojawił się już junior Kacper Porada, który szybko dorzucił jeden punkcik z rzutu wolnego. Zielonogórzanie nie zwalniali tempa i jeszcze powiększyli swoją przewagę. W świetnych nastrojach zeszli na przerwę.

Łatwo roztrwoniona przewaga. Świetny Karolak

Już w pierwszych sekundach trzeciej kwarty Blake Reynolds „złapał” czwarte przewinienie, czym nieco utrudnił rotację trenerowi Tabakowi. Przez to więcej minut otrzymał Filip Put. Dość szybko opadły emocje w hali CRS. Zrobiło się nieco sennie, a na taki obrót sprawy nie godził się Jakub Karolak, który błyskawicznie trafił trzy „trójki” z rzędu. Szybko z +22 dla Stelmetu zrobiło się tylko 12 punktów przewagi i 55:43. Karolak nie zwalniał tempa i w 24. minucie miał już na swoim koncie 20 „oczek”. Na domiar złego Lundberg również miał na swoim koncie cztery przewinienia, a Legia wróciła do gry. Stelmet szybko wziął się do roboty, a Janis Berzins nie chciał być gorszy od Karolaka. Chcieliśmy emocje, to znów je mieliśmy. Legia ponownie zbliżyła się do zielonogórzan i w 28.minucie zrobiło się tylko 66:58. Stelmet roztrwonił niemalże całą przewagę, bo po szóstej trójce Karolaka i celnym rzucie Grzegorza Kulki było 66:64. Kulka niemalże w ostatniej sekundzie dołożył kolejną i po fatalnych dziesięciu minutach mistrzowie Polski prowadzili jednym punktem...