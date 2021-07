Euro 2020: Anglia - Włochy. - W finale chyba postawiłbym na Włochów - mówi Maciej Murawski, były piłkarz reprezentacji Polski

Z czym będą się panu kojarzyły półfinały Euro 2020? Bo mnie z karnymi...

Z karnymi na pewno też... Natomiast przede wszystkim z bardzo dobrą grą, na bardzo wysokim poziomie. Te mistrzostwa Europy pokazały, że piłka reprezentacyjna też może być bardzo atrakcyjna, gdzie zespoły są nie tylko mocno skoncentrowane na tym, żeby nie stracić bramki, ale też potrafią świetnie kreować grę. To jest coś, co się zmieniło, bo jeszcze niedawno mistrzostwa Europy czy mistrzostwa świata często kojarzyły się z meczami, w których było dużo pragmatyzmu. Nawet mistrzowie - czy to Portugalczycy we Francji, czy Francuzi w Rosji - to były drużyny z wybitnymi piłkarzami, wybitnymi trenerami, ale nie grały pięknie. Natomiast teraz możemy mówić, że jest wiele zespołów, które grały pięknie - i to jest to, co mi zapadło w pamięć. Te mistrzostwa Europy są inne nie tylko dlatego, że mamy wiele miast, wiele państw, które biorą udział, które organizują Euro, że jest to czas ciągle związany z pandemią, więc niektóre stadiony są pełne, niektóre nie, że kibice i piłkarze mają problemy z podróżami... Patrząc na stronę czysto piłkarską, te mistrzostwa Europy są niesamowite i na dużo wyższym poziomie techniczno-taktycznym niż poprzednie.