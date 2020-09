Ewa Chodakowska miała trening w Gorzowie. Setki osób ćwiczyło na "Jancarzu" dokładnie rok temu

Ewa Chodakowska prowadziła trening na "Jancarzu"

Jeśli byłaś, poszukaj się na zdjęciach i wróć wspomnieniami do tamtego dnia. A jeśli nie byłaś, to być może znajdziesz się w naszych zdjęciach czy na naszym wideo swoich znajomych. Jest to możliwe, bo na "Jancarzu" z Chodakowską, Danielem Żołkiem czy Aleksandrą Ozgą ćwiczyło ok. 700 osób.

Na stadionie im. Edwarda Jancarza ćwiczyło w 2019 r. około 700 osób

Ewa Chodakowska to trenerka fitness

Ewa Chodakowska jest uznawana za najpopularniejszą trenerkę fitness w Polsce. W ciągu ostatnich lat, jak można przeczytać na stronie internetowej BeActive TV, rozkochała Polki w aktywności fizycznej i zdrowym stylu życia. Jest dla nich nie tylko trenerką, ale także coachem. Dzień w dzień niezłomnie motywuje kobiety, by były lepszą wersją samej siebie. Określana mianem „trenerki wszystkich Polek” czy "królowej fitnessu", jest także jedną z najbardziej wpływowych kobiet w Polsce. Jej książki i programy treningowe wydawane na płytach DVD nie schodzą z list bestsellerów, a na oficjalnym fanpage’u ma ponad 2 miliony fanów!