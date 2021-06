Ewelina Śmiałek, dotychczasowa juniorka AZS AJP zdecydowała się na grę w seniorkach w Gorzowie

W ostatnim sezonie Śmiałek zadebiutowała na parkietach Energa Basket Ligi Kobiet i była w szerokiej kadrze drużyny z ekstraklasy. Na boiskach ligi w drugim zespole AZS AJP notowała średnio 6,6 punktu i 8,3 zbiórki. Za to w rozgrywkach mistrzostw Polski U-19, gdzie gorzowianki wywalczyły srebrny medal i zajęły trzecie miejsce w Młodzieżowym Pucharze Polski notowała średnio 6,4 punktu i 7,9 zbiórki. Aktualnie nasza koszykarka przygotowuje się z kadrą narodową do 20 lat do FIBA Youth European Challengers 2021. Polki od 13 do 18 lipca na turnieju w tureckiej Konya zmierzą się z Francja, Rosją, Białorusią, Turcją i Portugalią.

- W nadchodzącym sezonie chciałabym dalej rozwijać swoje umiejętności indywidualne oraz zbierać doświadczenie na parkietach ekstraklasy. Mam nadzieje, że będzie to emocjonujący rok, w którym będę mogła cieszyć się z gry na hali pełnej kibiców. W perspektywie dalszych lat liczę że będę w pełni przygotowana do gry na najwyższym poziomie, kontynuując równolegle edukację – powiedziała po podpisaniu kontaktu pochodząca z Chełmży 19-latka.