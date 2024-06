Falubaz wygrał w Poznaniu i awansował, bo Stal pokonała Polonię Piła

Falubaz Zielona Góra i Stal Gorzów rywalizowały w grupie B eliminacyjnej części DMPJ wraz z PSŻ-em Poznań oraz Polonią Piła. Przed poniedziałkowymi zawodami zielonogórzanie zajmowali czwarte, czyli ostatnie, miejsce w tabeli tej grupy. Mieli na koncie 4,5 pkt., a przy tym 2,5 „oczka” straty do trzeciej Polonii Piła. By dostać się do ćwierćfinału – awans zapewniały sobie trzy pierwsze drużyny – Falubaz nie dość, że musiał wygrać, to jeszcze liczyć, że pilanie zajmą ostatnie miejsce w poznańskim czwórmeczu. I tak jak musiało się wydarzyć, tak też się stało.