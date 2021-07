Falubaz Zielona Góra 10.07.2021 na Twitterze. Aktualności ze świata żużlu

Wczorajszy upadek dwóch młodych zawodników @UniaLesznoKS podczas rundy Pucharu Ekstraligi w klasie 250 cc. Wyglądało to bardzo groźnie. Trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia chłopaków 👊 https://t.co/mmZBih3nss

#JedziemyRazem z @DuzersTeam | PATRYK DUDEK zajmuje szóste miejsce w trzeciej rundzie @SpeedwayEuro na torze w Gdańsku. Dziś DuZers dopisuje do swojego łącznego dorobku 10 punktów. https://t.co/6ok71BS77W

#JedziemyRazem #LUBZIE 🟡⚪🟢|

Pechowa druga seria dla zawodników Falubazu - nie dość, że lublinianie powiększają przewagę do 12 punktów, to jeszcze w swoim biegu ucierpiał Matej Zagar, nie wiadomo, czy zobaczymy go jeszcze dziś na torze. https://t.co/ajlvVeNagF