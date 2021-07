Falubaz Zielona Góra na Twitterze 1.07.2021. Śledź najnowsze wpisy

NOWE Drogi przebiegaj膮ce przez Lubuskie w艣r贸d najniebezpieczniejszych w kraju

W sezonie urlopowym dochodzi do najwi臋kszej liczby wypadk贸w samochodowych, kt贸re ko艅cz膮 si臋 tragicznie. Od pocz膮tku wakacji do ko艅ca czerwca dosz艂o ju偶 do 23 艣miertelnych wypadk贸w. Kt贸re trasy s膮 najbardziej niebezpieczne?