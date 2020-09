Falubaz Zielona Góra - Unia Leszno. Przydałyby się trzy punkty. Tylko, jak je wyrwać takiemu rywalowi?

Jeszcze kilkanaście dni temu wydawało się, że Falubaz jest jednym z pewniaków do jazdy w play off. Zielonogórzanie długo zajmowali pozycję wicelidera rozgrywek z dość bezpieczną przewagą nad rywalami. Ale wystarczyło jedno potknięcie po serii dobrych meczów (porażka ze Spartą Wrocław na własnym torze) oraz niespodziewane rozstrzygnięcia w kilku innych spotkaniach, by miejsce w pierwszej czwórce nieco oddaliło się od Falubazu. Jeszcze dalej zrobiło się po przegranej w lubuskich derbach ze Stalą Gorzów. Zielonogórzanie nie zdobyli nawet punktu bonusowego, a to oznacza, że w dwóch ostatnich spotkaniach sezonu zasadniczego muszą przynajmniej raz wygrać, a i to może nie wystarczyć do jazdy o medale.

Żużlowa matematyka: Falubaz potrzebuje wygranej

W niedzielę (6 września), o której wspomniał Patryk Dudek, Falubaz ma do wykonanie arcytrudne zadanie – pokonać piekielnie mocny zespół Unii Leszno, który już zapewnił sobie pierwsze miejsce w tabeli po sezonie zasadniczym. Matematycznie wygląda to tak: jeśli Falubaz wygra za trzy punkty, to najpewniej zapewni sobie miejsce w play off; jeżeli wygra za dwa punkty, to, by pojechać o medale, będzie musiał „szukać” jeszcze punktu bonusowego w ostatnim meczu z Motorem Lublin (13 września); jeśli przegra z Unią, to tylko zwycięstwo w Lublinie zbliży zielonogórzan do celu.