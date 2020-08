Falubaz Zielona Góra zmienia zdanie i zatrudnia żużlowego „gościa". Wiktor Kułakow nowym zawodnikiem zespołu

Falubaz Zielona Góra zmienia zdanie na temat instytucji tzw. gościa w drużynie i zatrudnia żużlowca, który może pomóc ekstraligowej ekipie w awansie do fazy play off. Nowym żużlowcem zielonogórskiego zespołu został Rosjanin Wiktor Kułakow.

Wiktor Kułakow: Nie mogę doczekać się debiutu 25-letni rosyjski żużlowiec na co dzień jest zawodnikiem pierwszoligowego Apatora Toruń. Jest jednym z liderów drużyny, która zmierza po awans do PGE Ekstraligi. Wiktor Kułakow w dotychczasowych ośmiu spotkaniach zdobył 94 punkty, to drugi wynik w zespole. Ze średnią 2,550 pkt. na wyścig zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji najlepszych żużlowców w pierwszej lidze. - Cieszę się, że już w tym roku będę miał okazję zaprezentować się w najlepszej żużlowej lidze świata. Mam nadzieję, że dobrymi występami w PGE Ekstralidze potwierdzę swoją wysoką formę, jaką prezentuję na pierwszoligowych torach. Nie mogę doczekać się debiutu w zielonogórskim zespole - powiedział Wiktor Kułakow serwisowi Falubaz.com.

Kierownik Falubazu: Mamy większe pole manewru Rosjanin być może już w niedzielę (30 sierpnia) zadebiutuje w zespole RM Solar Falubazu Zielona Góra podczas lubuskich derbów w Gorzowie. Mecz ze Stalą rozpocznie się o godz. 16.30. - Przed nami ważne mecze w końcówce rundy zasadniczej, a my potrzebujemy punktów, by zapewnić sobie jazdę w play-offach – powiedział Tomasz Walczak, kierownik drużyny Falubazu. - Wzmocnienie zespołu takim zawodnikiem, jak Wiktor Kułakow da nam większe pole manewru. Wierzę, że Rosjanin będzie w stanie pojechać na ekstraligowym poziomie i zdobędzie dla naszej drużyny ważne punkty. Oczywiście nie przekreślamy innych zawodników. To nie jest tak, że kogoś już teraz odstawiamy. Każdy ma szansę na występ w meczu ligowym. Ostateczna decyzja o składzie w meczu ligowym będzie podejmowana na podstawie wielu składników.

Falubaz nie chciał „gościa”, ale teraz jest w potrzebie Wiktor Kułakow to drugi zawodnik w Falubazie zakontraktowany w charakterze „gościa”. Przed sezonem do takiej roli zaangażowano wychowanka zielonogórskiego klubu Grzegorza Walaska (Ostrovia Ostrów Wlkp.). Z jego usług jednak nie skorzystano m.in. dlatego, że sztab szkoleniowy Falubazu do tej pory raczej krytycznie spoglądał na sposób, w jaki ekstraligowe kluby wspomagały się zawodnikami z innych zespołów („goście” w PGE Ekstralidze, to m.in. Jack Holder i Nikolai Klindt w Stali Gorzów, Chris Holder w Sparcie Wrocław, Adrian Miedziński w ROW-ie Rybnik, czy Tobiasz Musielak w GKM-ie Grudziądz).

- Zakontraktowaliśmy Grzegorza Walaska jako „gościa” jako zabezpieczenie. Zasada wprowadzenia tego przepisu była właśnie taka. Kluby miały po niego sięgać w przypadku gdy ktoś nie przejdzie badań na koronawirusa, zachoruje – mówił Piotr Żyto, trener Falubazu dla „Przeglądu Sportowego”. - Tymczasem drużyny mają pełne składy. Nikt nie choruje, nie ma kontuzji, a i tak się wzmacniają. Dla mnie to jest chore. Tak nie powinno być. Widzą możliwości regulaminowe, to je wykorzystują. My tak nie chcemy robić.

W Falubazie zmieniono zdanie m.in. w obliczu ostatniej porażki ze Spartą Wrocław. W tym, meczu bardzo słabo ścigali się Antonio Lindbäck i Michael Jepsen Jesnen. To nie były ich pierwsze poważne wpadki w sezonie. Zielonogórzanie wciąż zajmują drugie miejsce w tabeli, ale przed nimi trzy arcytrudne mecze kończące rundę zasadniczą – wyjazdy do Gorzowa i Lublina oraz domowe spotkanie z Unią Leszno.

Trwa głosowanie... Czy zatrudnienie "gościa" w Falubazie to dobry pomysł? Tak, bo może skutecznie zastąpić tych, którzy zawodzą Nie, bo nie będzie lepszy od innych zawodników Falubazu

WIDEO: Co mówił kapitan Falubazu Piotr Protasiewicz po meczu ze Spartą?