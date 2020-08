Fantazje Zielonogórskie. Znamy wyniki konkursu literackiego o Zielonej Górze!

Żonglerzy, iluzjoniści, muzycy rządzą na deptaku. Ruszył festiwal BuskerBus!

Do Zielonej Góry powrócił Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej BuskerBus. To dwa dni wypełnione niezwykłymi wydarzeniami. Na deptaku rządzą żonglerzy, magicy, muzycy. Każdy może zobaczyć ich występy. Zobacz, co działo się w trakcie pierwszego dnia festiwalu. Mamy zdjęcia!