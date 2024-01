Ferie 2024 w Zielonej Górze. Nie będzie czasu na nudę. Zobacz listę najciekawszych atrakcji dla dzieci. Jest w czym wybierać!

Ferie w województwie lubuskim nadchodzą wielkimi krokami. Dzieci odliczają dni, a rodzicie zastanawiają się, jak ten czas ciekawie z dzieckiem spędzić. W tym roku młodzi Lubuszanie na zimowy wypoczynek będą musieli poczekać najdłużej, bo przypadają w ostatnim możliwym terminie – od 12 do 25 lutego.

Nie będzie czasu na nudę. Zielona Góra oferuje wiele kulturalnych i sportowych wydarzeń dla uczniów. Jest w czym wybierać!

Kino Cinema City

W kinie CINEMA CITY, przy ul. Wrocławskiej 17 od poniedziałku do piątku podczas dwóch tygodni zimowego wypoczynku będzie możliwość skorzystania z bezpłatnych seansów dla dzieci i młodzieży z opiekunami. Filmy będą wyświetlane o 10:30, w sali nr 2, po wcześniejszych zapisach. Repertuar: 12 lutego, poniedziałek — Pati i klątwa Posejdona

13 lutego, wtorek — Życzenie

14 lutego, środa — Akademia Pana Kleksa

15 lutego, czwartek — Wyfrunięci

16 lutego, piątek — Wyspa Puffinów. Nowi przyjaciele

19 lutego, poniedziałek — Ekipa z Dżungli. Misja ratunkowa

20 lutego, wtorek — Inspektor Pająk

21 lutego, środa — Po prostu super

22 lutego, czwartek — Katak. Podwodna przygoda

23 lutego, piątek — Emma i Czarny Jaguar

Dom Harcerza

Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” do 25.01.2024 do godz. 18:00 prowadzi zapisy na półkolonie, podczas których dzieci i młodzież będą mogły wziąć udział w warsztatach modelarskich, ceramicznych, dziennikarskich, fotograficznych, tanecznych czy teatralnych. Dziecko w wieku od 7 do 15 lat można zapisać na jeden z dostępnych terminów, Zajęcia będą odbywać się od 10:00 do 14:00

MOSiR Zielona Góra

Zielonogórski Ośrodek Sportu i Rekreacji proponuje w tym roku dwa turnusy półkolonii w okresie ferii zimowych. Pierwszy od 12.02 do 16.02, a kolejny od 19.02 do 23.02. Plan zapowiada zajęcia od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:00. Dzieci w wieku 7-11 lat będzie czekał aktywny tydzień sportowych wyzwań. Każdego dnia przewidziane są min. 4 godziny zajęć sportowych na basenie, hali sportowej czy na stadionie. Dzieci powinny być ubrane na sportowo, posiadać wygodne zmienne obuwie sportowe oraz w dni, w które jest zaplanowane wyjście na basen: strój kąpielowy, ręcznik i klapki. Koszt tygodniowego turnusu: 400 zł. Decyduje kolejność zgłoszeń.

WOSiR Drzonków

Ta propozycja to również dwa turnusy sportowych wyzwań — od 12 do 16 lutego i od 19 do 23 lutego dla dzieci w wieku 7-11 lat. Organizatorzy i doświadczeni animatorzy przygotowali różnorodne zajęcia, podczas których nie będzie można narzekać na nudę. W programie przewidziano treningi na krytym basenie, tenis, strzelanie, jazdę konną, szermierkę, grotę solną i wiele ciekawych konkursów m.in. mam talent czy turniej strzelecki. Półkolonie będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00. Koszt tygodniowego turnusu bez transportu: 500 zł. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Biblioteka Norwida

W Oddziale Pana Kleksa, przy al. Woj. Polskiego 9 będą odbywać się indywidualne zajęcia dla dzieci. Zapisy będą się odbywały na tydzień przed każdymi zajęciami, warto o tym pamiętać, bo liczba miejsc jest ograniczona.

13 lutego, wtorek — zajęcia pod hasłem: „Robot Qobo” — programowanie z robotem ślimaczkiem dla dzieci w wieku 7-8 lat;

14 lutego, środa — zajęcia pod hasłem: „Rozegraj poranek w Norwidzie” — spotkanie przy znanych i lubianych grach planszowych, herbacie i ciasteczkach;

15 lutego, czwartek — zajęcia pod hasłem: „Zabawa światłem” — tworzenie magicznych prac plastyczno-technicznych, których efekt widać po podświetleniu latarką;

20 lutego, wtorek — zajęcia pod hasłem: „Robot Quobo” — programowanie z robotem ślimaczkiem dla dzieci w wieku 6-7 lat;

21 lutego, środa – zajęcia pod hasłem: „Rozegraj poranek w Norwidzie” – spotkanie przy znanych i lubianych grach planszowych, herbacie i ciasteczkach;

22 lutego, czwartek – zajęcia pod hasłem: „Czas na robota” – tworzenie własnych malujących robotów przy użyciu spieniaczy do mleka;

22 lutego, czwartek – zajęcia pod hasłem: „Teatralne ferie” – warsztaty teatralne dla młodzieży 10-14 lat. W programie: zabawy teatralne, zadania aktorskie, warsztat tworzenia tintamaresek – lalek teatralnych, w których głowa lalki jest głową aktora;

Filia nr 2, Biblioteka Słonia Elmera na Oś. Pomorskim 13 proponuje zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci klas I-IV, podczas których będą mogły napisać i zilustrować swoje opowiadanie. Odbywać się będą w dwóch terminach – 15 i 22 lutego. Filia nr 3, przy ul. Kokosowej 1, 13 lutego zaprasza na spotkanie autorskie dla dzieci dotyczące książki „Bajki z dżungli i oceanu” Agnieszki Ginko. Filia nr 5, Biblioteka Żółwia Franklina, przy ul. II Armii 30-40 w drugim tygodniu ferii zimowych 21 i 22 lutego organizuje zajęcia pod hasłem “Magiczny świat pszczół”. Podczas warsztatów plastycznych dzieci będą mogły wykonać witraż oraz poznać tajniki pszczelarstwa.

Filia nr 9, Biblioteka Bomby i Przyjaciół, na ul. Podgórna 45 zaprasza: 13 lutego na zajęcia manualne pod hasłem: „Bransoletki przyjaźni”;

16 lutego na „Turniej Monopolu” dla młodzieży szkolnej;

20 lutego na zajęcia pod hasłem: „Przydałby mi się wieloryb”. Czyli warsztaty tworzenia breloków z wielorybem z okazji Światowego Dnia Wielorybów;

23 lutego na wspólne tworzenie tablic inspiracji, które dzieci będą mogły powiesić na ścianie lub postawić na biurku ; Filia nr 11, Biblioteka Piotrusia Pana na ul. Ptasiej 32, także przygotowała warsztaty tworzenia bransoletek przyjaźni. Odbędą się one 13 lutego. Natomiast 22 lutego uczestnicy zajęć wykonają zwierzęta z wykorzystaniem drucików kreatywnych i odcisków palców.

Filia nr 12 na ul. Morelowej 34, 12 i 13 lutego organizuje warsztaty z tworzenia akrylowego obrazu na płótnie, a 21 warsztaty literacko-plastyczne do wierszy klasyków literatury dziecięcej; Mediateka „Szklana Pułapka” mieszcząca się przy ul. Wrocławskiej 12a przygotowała: 13 lutego — zajęcia pod hasłem: „Budujemy i programujemy roboty z klocków LEGO” — warsztaty dla dzieci w wieku 10+;

16 lutego — zajęcia pod hasłem: „Rysujesz? Kreujesz!” – warsztaty kreatywne z długopisem 3d;

20 lutego – zajęcia pod hasłem: „Budujemy i programujemy roboty z klocków LEGO”;

