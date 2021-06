Festyn charytatywny dla Poli z Zielonej Góry. Na leczenie trzeba zebrać 1,2 mln zł

W niedziele, 13 czerwca, w ogrodzie botanicznym przygotowano wiele atrakcji. Podczas festynu dzieci wraz z rodzicami mogli wziąć udział w licznych zabawach i licytacjach ciekawych fantów. Nie zabrakło słodkości (80 blach ciasta, cukrowa wata i inne), malowania twarzy... Wszystko po to, by zebrać jak najwięcej pieniędzy na leczenie Poli Materny, która choruje na mukowiscydozę. Kolejną imprezę charytatywną zaplanowano 26 czerwca w Kożuchowie.

Pola po urodzeniu nie przybierała odpowiednio na wadze, mało jadła, właściwie nie chciała jeść. Potem kolejnym objawem było dziwne charczenie podczas oddychania niewiadomej przyczyny, bo lekarze i położna twierdzili, że jest zdrowa. Pola z kolejnym miesiącem tak osłabła, że trafiliśmy do szpitala w Nowej Soli, gdzie zaczęto ją dokarmiać, jednak dalej nie przynosiło to zadowalających efektów. Wciąż nikt nie wiedział, co może być tego przyczyną. - Aż do pewnego grudniowego dnia. To wtedy po 6. tygodniach dostaliśmy telefon z Poznania - wyniki badań przesiewowych i diagnoza oraz natychmiastowy przyjazd na oddział – wspomina mama Poli, Paulina Materna.