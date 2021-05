Filharmonia Gorzowska ma 10 lat. Na koncertach było 300 tys. osób!

We wtorek 18 maja Filharmonia Gorzowska będzie miała 10. urodziny. Gdy miała powstać, mecenas Jerzy Synowiec mówił, że jest nam ona niepotrzebna, bo jesteśmy „pierwszym pokoleniem na sedesie”. Po tych dziesięciu latach wciąż pierwszym czy już może drugim?

[śmiech] Pracujemy usilnie, żeby to pierwsze pokolenie, które usiadło, poczuło potrzebę przychodzenia do filharmonii. Chcemy, żeby mieszkańcy Gorzowa i okolic poczuli, że to jest nasza filharmonia i identyfikowali się z tą instytucją. Tak dobieramy repertuar, żeby przekonać melomanów do tego, że jest to miejsce, w którym warto spędzać czas.

Te dziesięć lat to krótki, długi czy może wystarczający okres, żeby mieszkańców przekonać do filharmonii?

On się wydaje krótki, ale można zdziałać w tym czasie bardzo dużo. Sama słyszę od młodych osób, które mówią, że przychodziły do filharmonii, gdy były w pierwszych klasach podstawówki. Teraz można je widywać na koncertach, przyprowadzające na nie też swoją dziewczynę, swojego chłopaka. Takie sytuacje pokazują że to, co robimy, również na płaszczyźnie edukacji muzycznej, przynosi skutek.