Filharmonia Gorzowska świętuje 10. urodziny. Co przygotowała dla melomanów?

W filharmonii jestem od samego początku, czyli od momentu, kiedy rozległy się tu pierwsze dźwięki. Przyjechałem z innej części kraju i to, co udało się stworzyć w Gorzowie zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Wygląd gmachu, walory akustyczne sali, ale również powołanie do życia zupełnie nowej i młodej orkiestry było znaczącym wydarzeniem w skali kraju, bo takie rzeczy nie dzieją się na co dzień - mówi Łukasz Jaros.