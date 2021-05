Filharmonia Gorzowska wraca do grania z widownią. Szykuje też atrakcje dla dzieci

To przykład kolejnego powrotu do normalności. W piątek 28 maja, po raz pierwszy od połowy marca, muzycy Filharmonii Gorzowskiej znów zagrają koncert dla publiczności na widowni. Będzie to koncert „Klasycznie, po wiedeńsku”. Odbędzie się on w sali kameralnej o 19.00. Będzie można posłuchać kwartetu smyczkowego „Wiosennego” Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz Wielkiego Kwintetu na fagot i kwartet smyczkowy Antona Reicha.

- Repertuar tego koncertu doskonale odzwierciedla nasze nastroje. Obie kompozycje są utrzymane w radosnym i optymistycznym duchu - mówi Urszula Śliwińska, rzecznik filharmonii. - Ponowne spotkanie z publicznością to ogromna radość dla muzyków oraz wszystkich naszych pracowników - dodaje.

W sali kameralnej będzie mogło zasiąść 75 osób. Widownia będzie mogła zostać wypełniona w połowie.

Koncert dla dzieci i rodziców

Kolejny koncert filharmonia szykuje na niedzielę. Będzie to koncert familijny „Rozśpiewany kapelusz”. Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej da go wspólnie z uczniami szkoły muzycznej. Koncert organizowany jest z myślą o najmłodszych, bo już za kilka dni mamy Dzień Dziecka. Frajdę będą miały tu jednak nie tylko dzieci. Śpiewane będą m.in. piosenki: „Zuzia, lalka nieduża” czy „Ogórek”. A to utwory, które śpiewało pokolenie ich rodziców.