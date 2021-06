Filip Nowak: Ze szczepieniami jesteśmy dopiero w połowie drogi

Co sprowadza pana w nasze strony?

Do Zielonej Góry zawsze miło przyjechać. Cieszę się, że w końcu można się spotkać ze współpracownikami na żywo, bez pośrednictwa wideokonferencji. Wychodzimy z epidemii i mogę podziękować pracownikom Narodowego Funduszu Zdrowia w Lubuskiem za zaangażowanie i wkład w walkę z pandemią.

Wydaje się, że sytuację covidową mamy nieźle opanowaną. Czy odetchnął pan z ulgą? To na państwu spoczywał finansowy ciężar walki.

Faktycznie staraliśmy się brać udział w działaniach, które pomagały poradzić sobie z tą epidemią. Bardzo się cieszę, że chyba już się z nią żegnamy. Natomiast życie uczy, że nie można popadać w euforię, zanim całe społeczeństwo nie zostanie zaszczepione.

Pan już po szczepieniu?

Tak, obiema dawkami, podobnie jak cała moja rodzina, łącznie z dziećmi.

W Polsce wykonano dotąd 28 mln iniekcji. Szczepionkę przyjęło ponad 17 mln osób, w tym w pełni zaszczepionych jest ponad 11 mln. Kiedy uda się osiągnąć cel?

Te liczby są imponujące. Proszę zauważyć, że NFZ uczestniczył w organizacji narodowego programu szczepień i idzie to błyskawicznie. Jednak jesteśmy dopiero w połowie drogi. Zachęcam wszystkich państwa do tego, żeby tłumaczyć, dlaczego warto się szczepić i że jest to szansa na powrót do normalnego życia.